Захарова: США спят и видят, как полыхнет на Корейском полуострове

США являются страной, которая повышает угрозу конфликта на Корейском полуострове, стремясь к дестабилизации региона. С таким заявлением в Telegram выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила, что Госдепартамент призвал Северную Корею прекратить действия, которые могут усугубить кризис на полуострове.
Захарова назвала это типичным президентским подходом: создать условия для обострения конфликта, а затем возложить ответственность на тех, кто был вынужденно принять меры.
По ее словам, именно США провоцируют рост угрозы как на Корейском полуострове, так и в целом в Азиатско-Тихоокеанском регионе, стремясь к эскалации.
Захарова также отметила, что Южная Корея и Япония являются ведущими ключевыми элементами безопасности в регионе, именно на них оказывается давление со стороны США, страны не могут преодолеть влияние американской политики.
Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын заверил, что КНДР обладает достаточной военной мощью, чтобы предотвратить вмешательство США в случае кризиса на Корейском полуострове и на начальной стадии конфликта уничтожить ключевые наступательные силы, инфраструктуру и командные системы Южной Кореи.