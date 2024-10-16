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Макрон напомнил Нетаньяху, что Израиль был создан указом ООН

Французский президент подчеркнул, что Израиль обязан следовать постановлениям, принятым ООН.

Источник: Аргументы и факты

Французский лидер Эммануэль Макрон напомнил израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху о том, что образование государства Израиль стало возможным из-за решения Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом пишет издание Parisien.

«Нетаньяху не должен забывать, что его страна была создана решением ООН», — сказал Макрон.

В связи с этим французский президент подчеркнул, что премьер-министр Израиля обязан следовать постановлениям, принятым ООН.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю выполнить положения заключения Международного суда организации и покинуть занятые территории Палестины. Резолюцию поддержали 124 страны, в том числе РФ, Бельгия, Бразилия, Катар, Китай и Франция.