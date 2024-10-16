Макрон напомнил Нетаньяху, что Израиль был создан указом ООН

Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю выполнить положения заключения Международного суда организации и покинуть занятые территории Палестины. Резолюцию поддержали 124 страны, в том числе РФ, Бельгия, Бразилия, Катар, Китай и Франция.