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ЦАХАЛ: армия зафиксировала 95 ракетных пусков со стороны Ливана

Пуски производились с утра вторника.

Источник: Аргументы и факты

Израильская армия заявила о более чем 90 ракетных обстрелах с территории Ливаны утром во вторник.

Эта информация опубликована на официальном Telegram-канале армии.

Согласно заявлению пресс-службы ЦАХАЛ, по состоянию на 23:00 по московскому времени радикальная группировка «Хезболла» выступила около 95 снарядов в сторону Израиля.

Ранее сообщалось, как израильские военные самолеты нанесли авиаудар по пограничному переходу в районе Хермелии, расположенном на севере Ливаны, нанеся удар по дороге, ведущей в Сирию через контрольно-пропускной пункт у поселка Джермаш.