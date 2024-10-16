ЦАХАЛ: армия зафиксировала 95 ракетных пусков со стороны Ливана

Ранее сообщалось, как израильские военные самолеты нанесли авиаудар по пограничному переходу в районе Хермелии, расположенном на севере Ливаны, нанеся удар по дороге, ведущей в Сирию через контрольно-пропускной пункт у поселка Джермаш.