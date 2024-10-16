Сайты МВД России перестали открываться из-за обрыва линии связи

Сайты МВД России временно не работают из-за обрыва линии связи, как сообщила в своем Telegram-канале представитель ведомства Ирина Волк.
По ее словам, причиной неполадок стали технические проблемы, причины пока не установлены.
В настоящее время специалисты ведут работы по восстановлению доступа к ресурсам, находящимся в составе управляемого комплекса «Официальный интернет-сайт МВД России».
Напомним, интернет-страницы МВД России, его главных управлений и ГИБДД оказались недоступными во вторник вечером.
При попытках загрузить страницы в браузере они не отображаются. Использование VPN-сервисов для подключения также не принесло результатов.