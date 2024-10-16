СМИ: израильская оппозиция призвала атаковать нефтяные месторождения Ирана

Как заявил Лапид газете, ответный удар ЦАХАЛ по Ирану «следует начать» с его нефтяных месторождений. Как пишет газета, США обеспокоены тем, что подобный удар повлияет на мировые цены на нефть, что может нанести ущерб экономике США в «критические последние недели» перед президентскими выборами в США в ноябре. Лапид заявил газете о своём несогласии в этом вопросе с американскими властями, добавив, что, чтобы гарантировать отсутствие мирового экономического кризиса, можно вести переговоры об увеличении добычи нефти с другими странами-производителями, такими как Саудовская Аравия.