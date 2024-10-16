Wizz Air приостановила полеты в Тель-Авив и из него до января 2025 года

Венгерская авиакомпания Wizz Air объявила о временной приостановке рейсов в Тель-Авив и из нее до января 2025 года.
Соответствующее решение принято из-за эскалации на Ближнем Востоке.
Согласно сообщению, размещенному на официальном сайте авиаперевозчика, полеты будут ответственны до 14 января 2025 года исключительно в связи с текущими событиями в регионе.
Ранее власти Соединенных Штатов пригрозили остановить поставки оружия Израилю, если гуманитарный кризис в секторе Газа не разрешится до середины ноября.