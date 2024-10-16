Визит Шмыгаля в Швейцарию отменен по форс-мажорным обстоятельствам

Визит, который был запланирован на среду, 16 октября, отменили «по форс-мажорным причинам», отметили в ведомстве, не назвав других деталей. Об этом визите МИД Швейцарии объявил 14 октября.
Предполагалось, что глава украинского правительства прибудет в Швейцарию 16 октября, а
Ожидалось также выступление Шмыгаля на совместной пресс-конференции с президентом Конфедерации Виолой Амхерд, передает ТАСС.
Власти Украины накопили около 12 миллиардов кубометров газа, этого хватит для отопительного сезона. Об этом 15 октября сообщил Денис Шмыгаль.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* 10 октября заявил, что на Украине огромные проблемы с мобилизацией, и потребовал отставки главы Министерства обороны Рустема Умерова.