Работоспособность сайтов МВД России полностью восстановлена

Ранее сообщалось, что проблемы были зафиксированы на всех ресурсах, которые находятся в составе управляемого комплекса «Официальный интернет-сайт МВД России». Страницы не удавалось загрузить даже в браузере. Кроме того, не помогало и подключение VPN-сервисов.