В Госдуме не поддержали проект об альтернативе ЕГЭ

Комитет Государственной Думы по вопросам образования отверг инициативу, предлагающую возможность выбора между сдачей Единого государственного экзамена и государственных экзаменов, предусмотренных образовательными стандартами основного и среднего общего образования.
«Комитет отклонил законопроект», — пишет РИА Новости.
По мнению первого заместителя председателя комитета Яны Лантратовой, принятие этого предложения может привести к несоизмеримости процедур и итогов экзаменов, сданных в различных форматах.
Кроме того, это может создать неравные условия для абитуриентов вузов и не обеспечить единство в оценке успехов в освоении образовательных программ.
Ранее сообщалось, что в 2025 году изменятся правила поступления на педагогические специальности в вузах. Было решено отказаться от обществознания, которое ранее было принято в качестве профильного ЕГЭ на этих факультетах.