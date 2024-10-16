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В Госдуме не поддержали проект об альтернативе ЕГЭ

Такая мера может создать неравные условия для абитуриентов вузов.

Источник: РИА "Новости"

Комитет Государственной Думы по вопросам образования отверг инициативу, предлагающую возможность выбора между сдачей Единого государственного экзамена и государственных экзаменов, предусмотренных образовательными стандартами основного и среднего общего образования.

«Комитет отклонил законопроект», — пишет РИА Новости.

По мнению первого заместителя председателя комитета Яны Лантратовой, принятие этого предложения может привести к несоизмеримости процедур и итогов экзаменов, сданных в различных форматах.

Кроме того, это может создать неравные условия для абитуриентов вузов и не обеспечить единство в оценке успехов в освоении образовательных программ.

Ранее сообщалось, что в 2025 году изменятся правила поступления на педагогические специальности в вузах. Было решено отказаться от обществознания, которое ранее было принято в качестве профильного ЕГЭ на этих факультетах.

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