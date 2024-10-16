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Два беспилотника из Ливана были замечены в небе над Израилем

Сведения о пострадавших не поступали.

В небе над северной частью израильской территории были замечены два беспилотных летательных аппарата. Подробности сообщили представители Армии обороны Израиля.

По данным ЦАХАЛ, дроны, предположительно, летели из Ливана. Сирены тревоги прогремели в районе Верхней Галилеи около 00:21 по московскому времени.

«После этого были обнаружены два беспилотника, выпущенные с территории Ливана», — указано в сообщении.

Информация о пострадавших на данный момент не поступала. Подробности продолжают уточняться.

Ранее сообщалось, что около 40 израильских военных получили ранения. Причиной стала атака беспилотника «Хезболлы» на базу бригады «Голани» на юге Хайфы.