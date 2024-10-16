Олбани
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пентагон: США намерены расширять учения в Тихоокеанском регионе

В ходе учений планируется подготовка по противостоянию БПЛА, крылатые ракеты и другим видам ракетных угроз.

Источник: Аргументы и факты

Командующий Сухопутными войсками Соединённых Штатов Америки в регионе Тихого океана, генерал Чарльз Флинн сообщил о планах Министерства обороны Штатов расширить учения, проводимые в этом регионе.

Он подчеркнул, что войска и военно-воздушные силы США стабильно участвуют в более чем 40 манёврах в год в данном регионе. По словам Флинна, учения будут направлены на манёвренное боевое использование ВВС и возможность усиления воздушной мощи.

Кроме того, в ходе этих учений планируется подготовка по противостоянию таким угрозам, как беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты и другим видам ракетных угроз.

Ранее сообщалось, что командование специальных операций армии Соединенных Штатов провело очередные военные учения. Во время тренировки американская армия использовала вертолет российского производства. Речь идет о Ми-17.