Пентагон: США намерены расширять учения в Тихоокеанском регионе

Командующий Сухопутными войсками Соединённых Штатов Америки в регионе Тихого океана, генерал Чарльз Флинн сообщил о планах Министерства обороны Штатов расширить учения, проводимые в этом регионе.
Он подчеркнул, что войска и военно-воздушные силы США стабильно участвуют в более чем 40 манёврах в год в данном регионе. По словам Флинна, учения будут направлены на манёвренное боевое использование ВВС и возможность усиления воздушной мощи.
Кроме того, в ходе этих учений планируется подготовка по противостоянию таким угрозам, как беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты и другим видам ракетных угроз.
Ранее сообщалось, что командование специальных операций армии Соединенных Штатов провело очередные военные учения. Во время тренировки американская армия использовала вертолет российского производства. Речь идет о Ми-17.