Италия ввела жесткие санкции на экспорт вооружений в Израиль

Рим ввел самые жесткие среди союзников ограничения на экспорт вооружений на территорию Израиля. Такое заявление сделала итальянский премьер-министр Джорджа Мелони в сенате итальянского парламента в преддверии саммита ЕС
По ее словам, правительство Италии резко остановило выдачу всех новых лицензий на экспорт военных материалов. Это было сделано сразу после начала операции Израиля в секторе Газа.
«Все контракты, подписанные после 7 октября, исполнены не были», — указала Мелони.
Она добавила, что те лицензии, которые были получены до 7 октября, руководство страны проанализировало. Решение о каждом случае было вынесено отдельно.
Другие страны не принимают такие строгие ограничительные меры. Лицензии в индивидуальном порядке оценивают Франция, Германия и Великобритания.
Ранее сообщалось, что власти Соединенных Штатов грозятся остановить поставки оружия Израилю. Это произойдет в том случае, если гуманитарный кризис в секторе Газа не разрешится до середины ноября.