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Италия ввела жесткие санкции на экспорт вооружений в Израиль

Позиция Италии заключается в полной блокировке всех новых экспортных лицензий, и она является гораздо более строгой и ограничительной по сравнению с применяемыми партнерами мерами.

Рим ввел самые жесткие среди союзников ограничения на экспорт вооружений на территорию Израиля. Такое заявление сделала итальянский премьер-министр Джорджа Мелони в сенате итальянского парламента в преддверии саммита ЕС 17—18 октября.

По ее словам, правительство Италии резко остановило выдачу всех новых лицензий на экспорт военных материалов. Это было сделано сразу после начала операции Израиля в секторе Газа.

«Все контракты, подписанные после 7 октября, исполнены не были», — указала Мелони.

Она добавила, что те лицензии, которые были получены до 7 октября, руководство страны проанализировало. Решение о каждом случае было вынесено отдельно.

Другие страны не принимают такие строгие ограничительные меры. Лицензии в индивидуальном порядке оценивают Франция, Германия и Великобритания.

Ранее сообщалось, что власти Соединенных Штатов грозятся остановить поставки оружия Израилю. Это произойдет в том случае, если гуманитарный кризис в секторе Газа не разрешится до середины ноября.

санкции