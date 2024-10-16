Мезенцев назвал сроки отмены роуминга между Россией и Белоруссией

«Уже то, что сделано — очень серьезный результат. Сейчас переговоры идут, прежде всего, по поводу интернет-контента и определения тех параметров, которые будут комфортны для пользователей. Приблизительные сроки завершения работ — до конца года», — сказал Мезенцев.