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Мезенцев назвал сроки отмены роуминга между Россией и Белоруссией

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Работы по отмене роуминга между Россией и Белоруссией могут завершить до конца 2024 года. Сейчас ведутся переговоры по вопросам потребления пользователями интернет-трафика, сообщил РИА Новости госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

«Уже то, что сделано — очень серьезный результат. Сейчас переговоры идут, прежде всего, по поводу интернет-контента и определения тех параметров, которые будут комфортны для пользователей. Приблизительные сроки завершения работ — до конца года», — сказал Мезенцев.

Главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на предстоящем в конце года заседании Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства могут дать старт проекту по отмене роуминга, сообщил ранее глава администрации белорусского президента Дмитрий Крутой.

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