Визит Шмыгаля в Швейцарию отменили по форс-мажорным обстоятельствам

Визит премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Швейцарию был отменен по независящим от него причинам. Об этом сообщает швейцарская новостная служба Keystone-ATS.
Об отмене визита, запланированного на 16 октября, сообщил федеральный департамент иностранных дел Швейцарии. Подробности остаются неизвестными, однако в департаменте подчеркнули, что отмена визита произошла из-за форс-мажорных обстоятельств.
После официальной части поездки Шмыгаль собирался участвовать в международной конференции по вопросам разминирования на территории Украины, которая проходит в Лозанне. На мероприятии ожидалось его совместное выступление вместе с президентом Швейцарии Виолой Амерд.
Ранее депутаты малой палаты парламента (совет кантонов) Швейцарии проголосовали против поставок бронежилетов на Украину. Парламентарии посчитали их товаром двойного назначения, который может быть использован в военных целях.