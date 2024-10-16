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Визит Шмыгаля в Швейцарию отменили по форс-мажорным обстоятельствам

Шмыгаль собирался участвовать в международной конференции по вопросам разминирования на территории Украины.

Источник: Reuters

Визит премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Швейцарию был отменен по независящим от него причинам. Об этом сообщает швейцарская новостная служба Keystone-ATS.

Об отмене визита, запланированного на 16 октября, сообщил федеральный департамент иностранных дел Швейцарии. Подробности остаются неизвестными, однако в департаменте подчеркнули, что отмена визита произошла из-за форс-мажорных обстоятельств.

После официальной части поездки Шмыгаль собирался участвовать в международной конференции по вопросам разминирования на территории Украины, которая проходит в Лозанне. На мероприятии ожидалось его совместное выступление вместе с президентом Швейцарии Виолой Амерд.

Ранее депутаты малой палаты парламента (совет кантонов) Швейцарии проголосовали против поставок бронежилетов на Украину. Парламентарии посчитали их товаром двойного назначения, который может быть использован в военных целях.