Демешин призвал развивать бренд «Сделано в Хабаровском крае»

— По моему поручению краевое Минимущества совместно с Минсельхозом сейчас занимается вопросом введения льготных ставок аренды земли и помещений для аграриев и предприятий пищевой промышленности, готовых торговать под брендом «Сделано в Хабаровском крае». Этот вопрос стал одним из главных в ходе разговора с нашими фермерами и производителями продуктов питания, организованного в формате бизнес-завтрака, — написал Дмитрий Демешин в своём Телеграм-канале. — Участники встречи поделились не только своими идеями, но и проблемами, в которых нужна помощь властей. Это касается состояния дорог, подключения к газу. Вопросы, казалось бы, точечные, но их решение в перспективе позволит снизить затраты на выпуск вкусной и полезной продукции, на логистику. А в итоге это скажется на цене — она станет доступнее покупателям. Поэтому будем обязательно поддерживать наш аграрный бизнес.