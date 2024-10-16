Демешин призвал развивать бренд «Сделано в Хабаровском крае»

В Хабаровском крае для сельскохозяйственных предприятий и производителей пищевой промышленности введут льготные ставки аренды на земельные участки и производственные помещения. Поручение разработать такой механизм поддержки региональным Минимущества и Минсельхозу дал губернатор Дмитрий Демешин по итогам его встречи с представителями отрасли. Она прошла накануне в неформальном формате, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— По моему поручению краевое Минимущества совместно с Минсельхозом сейчас занимается вопросом введения льготных ставок аренды земли и помещений для аграриев и предприятий пищевой промышленности, готовых торговать под брендом «Сделано в Хабаровском крае». Этот вопрос стал одним из главных в ходе разговора с нашими фермерами и производителями продуктов питания, организованного в формате бизнес-завтрака, — написал Дмитрий Демешин в своём Телеграм-канале. — Участники встречи поделились не только своими идеями, но и проблемами, в которых нужна помощь властей. Это касается состояния дорог, подключения к газу. Вопросы, казалось бы, точечные, но их решение в перспективе позволит снизить затраты на выпуск вкусной и полезной продукции, на логистику. А в итоге это скажется на цене — она станет доступнее покупателям. Поэтому будем обязательно поддерживать наш аграрный бизнес.
— Мухенскую воду приобретаю сам. Замечательный продукт. Поставлю на личный контроль ситуацию с подъездом к рабочему поселку Мухен. Грейдировать дорогу будут по другим принципам. Хорошее грейдирование и приведение в нормативное состояние дороги я обещаю, — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Глава КФХ Ирина Голубева держит в пригороде Хабаровска крупнейшее в крае козоводческое предприятие. На нём по гранту «Агротуризм» она одной из первых в регионе развивает сельский туризм. Поголовье коз планируется увеличить до 800 голов, а производство целебного молока к 2028 году до 400 тонн ежегодно.
— Чтобы ферма устойчиво развивалась, нам необходим газ. Он позволит снизить затраты на теплоснабжение почти в два раза. Это очень актуальная проблема для многих фермеров. Прошу рассмотреть возможность установления льготных тарифов на технологическое присоединение к сетям газораспределения для фермерских хозяйств, — обратилась к губернатору глава хозяйства Ирина Голубева.
Дмитрий Демешин поддержал это предложение и дал соответствующие поручения профильным ведомствам.
Отметим, в Хабаровском крае запущен целый ряд уникальных сельскохозяйственных проектов не только в разрезе всего Дальнего Востока, но и страны в целом. И Дмитрий Демешин это прекрасно понимает, своевременно оказывая поддержку местному производителю. Подобный подход позволит не только развить уже существующие проекты, но и продемонстрировать высокий уровень инвестклимата для бизнеса из других регионов.