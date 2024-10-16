Башкирия принимает спортивную Россию

«Я всегда говорю: если есть дом, значит там заведется семья и будет много-много детей. Дети — это наши спортсмены, поэтому как только в столице Башкирии построили Дворец гимнастики, здесь сразу начали заниматься ребята. Кстати, возможность заниматься базовым видом спорта — гимнастикой — обязательно нужно давать и мальчикам. Подготовка позволит им в дальнейшем пойти на борьбу, фехтование, плавание и т. д. », — говорит вице-президент Федерации спортивной гимнастики России, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина.