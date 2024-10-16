Башкирия принимает спортивную Россию

Девиз форума — «Спорт. Семья. Россия» — кратко и в то же время ёмко отражает приверженность к здоровому образу жизни и семейным ценностям, гордость за нашу страну. Ожидается, что всего для участия в форуме в Уфу приедут 5 тысяч делегатов из 100 стран мира.
«По традиции форум всегда проходит в разных городах нашей огромной страны. На этот раз это будет столица Республики Башкортостан — Уфа. В 2024 году Уфа отметит своё 450-летие. Гости форума станут участниками праздничных мероприятий, познакомятся с культурой, историей и наследием ещё одного самобытного, очень интересного и многообразного региона России», — говорил Президент России Владимир Путин, когда в октябре прошлого года объявлял о том, что форум «Россия — спортивная держава» пройдет в Уфе.
Более 40 мероприятий пройдут на 8 площадках столицы Башкортостана в течение трех дней. В их число войдут спортивные соревнования, культурная программа, деловые сессии, заседание Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта. Кроме того, на полях форума будет организована большая отраслевая выставка.
«На площади в пять тысяч квадратных метров будут представлены новейшие разработки спортивного оборудования и инвентаря. Например, инклюзивные тренажеры, среди которых “умный” аппарат “Баттерфляй” для адаптивного спорта, новая футбольная экипировка, инновационные типы покрытия для спортивных площадок и стадионов», — сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев.
Форум «Россия — спортивная держава» — это площадка, объединяющая профессионалов индустрии, представителей власти и общественности для обсуждения вызовов, решений и перспектив отрасли в самых разных аспектах. Особое значение имеет международный характер события.
«Россия — спортивная держава» — одно из самых масштабных событий, которые принимает наша республика. Важно, что форум традиционно проходит с участием Президента России. Мы ждём очень много гостей — олимпийских чемпионов, ведущих спортсменов, тренеров, работников физической культуры. Только в пленарном заседании примут участие несколько тысяч человек. В рамках форума планируем открыть в Уфе Центр фехтования и Комплекс гребного слалома. Кроме того, подготовили обширную спортивную программу — Ночь бокса, соревнования по кёрлингу, фехтованию, борьбе«, — рассказал ИА “Башинформ” Глава Башкортостана Радий Хабиров.
В числе ключевых мероприятий форума 19 октября состоится «День ходьбы», в котором примут участие порядка 25 тысяч человек. Они пройдут по проспекту Октября дистанцию в 2 км от остановки «Спортивная» до площади Ленина. В программе также запланированы расширенное заседание Совета при Главе Башкортостана по физической культуре и спорту и День открытых дверей для спортивной общественности региона и жителей Уфы.
Башкортостан исторически является опорным регионом по развитию многих видов спорта. Республика дала старт развитию мотогонок на треке. Стала базой подготовки биатлонистов, лидером в развитии шашечного спорта, фехтования, шорт-трека, хоккея. Одним из ведущих регионов в развитии национальной борьбы куреш, стрельбы из лука, гиревого спорта, армрестлинга, адаптивного спорта и паралимпийского движения.
У нашей республики — богатые спортивные традиции. Мы гордимся именами 76 чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, завоевавших 199 медалей.
Башкортостан входит в число регионов-лидеров страны по количеству спортивных сооружений — 13,3 тысячи объектов. В рейтинге регионов по количеству спортивных сооружений Башкортостан занимает второе место после Москвы.
Только за последние пять лет построили порядка 1,4 тысячи уличных площадок, стадионов, спортзалов, физкультурно-оздоровительных центров.
В 2023 году открыли крытый футбольный манеж в Уфе, три физкультурно-оздоровительных комплекса, бассейн в Хайбуллинском районе, ледовую арену в городе Октябрьском, а также Центр спортивной подготовки РБ имени Ульфата Мустафина, построенный в рамках проекта «Газпром — детям». Завершено строительство 1-й очереди комплекса сооружений для гребного слалома, который построен в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». 31 августа в Уфе состоялось открытие Дворца борьбы, который станет главной площадкой спортивного форума.
Президент Абхазии Аслан Бжания рассказал о новом Дворце борьбы, который открыли в рамках празднования 450-летия Уфы.
— На мой взгляд, это лучший объект в стране на современном этапе. Ничего более качественного в плане организации условий для занятия спортом я не видел, — сказал Аслан Бжания. — Дворец борьбы станет настоящей кузницей великих спортсменов. Мы восхищаемся и гордимся нашими друзьями из Башкортостана.
«В памяти великих чемпионов всегда остаются первые залы, где они постигали азы спортивного мастерства, — сказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко. — Пусть спортивная карьера молодых атлетов из Башкортостана начинается сразу с дворца. Это, конечно, обязывает ко многому. Но уверен, что из этого прекрасного здания выйдет много чемпионов».
Михаил Мамиашвили, советский борец греко-римского стиля, олимпийский чемпион, чемпион мира, президент Федерации спортивной борьбы России, высоко оценил социально-спортивную значимость нового Дворца борьбы в Уфе. Он назвал его огромным спортивным кластером для всех жителей Уфы и Башкирии, подчеркнув, что это также дань колоссальным традициям республики. Борьба является очень популярным видом спорта в регионе, и новый дворец станет местом, где эти традиции будут продолжаться и развиваться.
В дни проведения форума в Уфе откроются еще два больших спортивных объекта: Центр фехтования и комплекс гребного слалома.
Двукратная олимпийская чемпионка, руководитель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Софья Великая считает, что Дворец борьбы и Центр фехтования станут одними из лучших не только в стране, но и в Европе.
«Столица Башкирии славится высоким уровнем подготовки фехтовальщиков и олимпийских чемпионов, таких как мои друзья Аделина Загидуллина, Тимур Сафин и многие другие. Я безумно рада за всю нашу фехтовальную семью, ведь теперь появится еще одна школа профессионалов, еще один дом спорта. Это очень важно для развития массового спортивного движения. Чем больше хорошей, качественной и многофункциональной инфраструктуры будет создаваться для каждого направления, тем выше итоговый результат», — подчеркнула легенда мирового фехтования.
Софья Великая отметила личный вклад Главы Башкирии Радия Хабирова в развитие спорта в республике.
«Радий Фаритович сильно поддерживает спорт и делает все возможное для его развития, для поддержки спортсменов и тренеров, лично участвует во всех проектах и разбирается в них. Это очень радует. Поверьте, в некоторых регионах и субъектах вообще нет олимпийских чемпионов, в Башкирии же их очень много — они прославляли, прославляют и будут прославлять республику многие годы, демонстрируя стабильно высокие результаты», — пояснила она.
Ежегодно в Башкортостане проводят более 15,5 тысячи физкультурных и спортивно-массовых мероприятий. В республике более 2 млн граждан занимаются физической культурой и спортом.
В настоящее время в республике развиваются 120 олимпийских, массовых, спортивно-технических и военно-прикладных видов спорта, работают свыше 6 тысяч коллективов физической культуры и спортивных клубов, 127 учреждений спортивной подготовки и дополнительного образования спортивного профиля. В них занимаются более 100 тысяч воспитанников. Среди них будущие чемпионы и призеры Олимпийских и Паралимпийских игр, мира, Европы и России. И готовят их свыше 8 тысяч штатных физкультурных работников и большой отряд тренеров-общественников, педагогов-организаторов.
В Башкирии молодые спортивные тренеры, которые планируют обучать будущих чемпионов из сел и небольших городов, могут получить единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей. Для этого по инициативе Главы республики Радия Хабирова в 2020 году создана программа «Сельский тренер».
Подобный проект Башкирия внедрила первой в России и сегодня он признан одной из лучших практик. На данный момент «Сельский тренер» действует уже в более чем 25 регионах страны. Выплаты идут на приобретение жилья или земельного участка под строительство дома, покупку машины, а также погашение ипотеки и обучение. Главное условие — специалист должен проработать в сельской местности 5 лет.
Всего за 4 года средства получили 176 тренеров на общую сумму 134,8 млн рублей. Также недавно в республике стартовала программа «Городской тренер», действующая в городах с населением свыше 100 тысяч жителей (Уфа, Стерлитамак, Салават, Нефтекамск, Октябрьский).
«Тренер не просто делает из нас физически крепких, шустрых спортсменов. Это тот человек, который вкладывает в своих учеников сердце и душу, воспитывает из нас настоящих людей. Следующим этапом станет открытие училища олимпийского резерва, где будем растить новое поколение чемпионов», — сказал Глава РБ Радий Хабиров.
«Очень положительный и качественный пример — в Башкирии, где есть проект “Сельский тренер”. Человек увлекает ребёнка, даёт ему возможность жить тем или иным видом спорта. И секции на селе становятся центром притяжения детей и подростков», — считает президент Федерации спортивной борьбы Михаил Мамиашвили.
Для выдающихся спортсменов и тренеров учреждены государственные стипендии, которую у нас получают 73 спортсмена и тренера. Башкортостан — один из немногих регионов, в которых есть такие выплаты.
«Башкортостан — один из примеров внимательной и целенаправленной работы по развитию физической культуры и спорта. Без этого невозможно достичь больших спортивных результатов. Республике повезло с руководителем, который столь пристальное внимание уделяет развитию физкультуры и спорта, мы видим рост количества спортивных объектов, вы пример для других регионов. Важно, чтобы на примерах наших сегодняшних чемпионов росло новое поколение наших спортсменов — будущих олимпийских чемпионов», — считает четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков.
Трехкратный олимпийский чемпион, легендарный вратарь хоккейной сборной Советского Союза, президент Федерации хоккея России, депутат Госдумы Владислав Третьяк в интервью агентству «Башинформ» назвал Уфу спортивной столицей России.
«Я уверен, что форум “Россия — спортивная держава” в Уфе пройдет на высоком уровне и все будет сделано профессионально. Вы любите спорт и развиваете его. Глава республики и правительство все делают для того, чтобы выполнить указ Президента, чтобы как можно больше россиян занималось спортом. Я думаю, это будет большой праздник, на который мы обязательно приедем. Уфа становится спортивной столицей России», — сказал Владислав Третьяк.
21 декабря 2023 года президент Федерации хоккея России принимал участие в торжественном открытии ледового дворца в Октябрьском.
«Я каждый раз радуюсь, как ребенок, когда появляется новая ледовая арена. У вас любят хоккей, у вас отличные успехи», — отметил Владислав Третьяк.
Старший тренер сборной команды Российской Федерации по спортивной гимнастике, тренер призеров и чемпионов Олимпийских игр, заслуженный тренер России Валентина Родионенко, для которой Башкортостан является малой родиной, именно здесь она стала мастером спорта, отметила, что в Уфе вновь серьезно развивается спортивная гимнастика.
«Хочу выразить огромную благодарность от нашей федерации за открытие в Уфе замечательного Центра спортивной гимнастики. Там мы вместе с башкирскими тренерами будем готовить спортсменов самого высокого уровня. Надеюсь, и из Уфы появятся олимпийские чемпионы в нашем виде спорта», — сказала Валентина Родионенко.
«Я всегда говорю: если есть дом, значит там заведется семья и будет много-много детей. Дети — это наши спортсмены, поэтому как только в столице Башкирии построили Дворец гимнастики, здесь сразу начали заниматься ребята. Кстати, возможность заниматься базовым видом спорта — гимнастикой — обязательно нужно давать и мальчикам. Подготовка позволит им в дальнейшем пойти на борьбу, фехтование, плавание
Управленческая команда республики уже сформировала перечень новых спортивных объектов, которые будут построены в Башкортостане к 2030 году.
«Мы сделали существенный рывок в спортивной сфере. Тем не менее будем дальше укреплять базу отрасли — строить легкоатлетический манеж, Центр прогресса бокса и Академию тенниса. Необходимо продолжить строительство ФОКов и бассейнов в тех муниципалитетах, где их ещё нет», — сказал Радий Хабиров во время церемонии вступления в должность Главы республики 12 сентября этого года.