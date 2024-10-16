Уральского полпреда включили в состав оргкомитета «Победа»

Также к комитету присоединился новый руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Григорий Гуров. В то же время из состава комитета «Победа» вышли руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева и Владимир Якушев, в этом месяце сменивший кресло полпреда в УрФо на пост первого вице-спикера Совета Федерации.