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Уральского полпреда включили в состав оргкомитета «Победа»

Президент РФ Владимир Путин включил своего нового полномочного представителя в Уральском федеральном округе Артёма Жогу в состав организационного комитета «Победа».

Также к комитету присоединился новый руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Григорий Гуров. В то же время из состава комитета «Победа» вышли руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева и Владимир Якушев, в этом месяце сменивший кресло полпреда в УрФо на пост первого вице-спикера Совета Федерации.

Российский организационный комитет «Победа» является совещательным и консультативным органом при Президенте Российской Федерации. Образован в целях проведения единой государственной политики в области патриотического воспитания граждан Российской Федерации, а также — в отношении ветеранов.

Кроме того, Артем Жога включен в состав Государственного совета, в состав Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления и в состав президиума этого Совета. Указы о назначениях уже опубликованы на портале официальной и правовой информации.

Путин Владимир