Казахстан может подать заявку на вступление в БРИКС, заявил политолог

«О готовности Казахстана внести вклад в развитие потенциала БРИКС в качестве государства-участника президент Касым-Жомарт Токаев заявил в своём выступлении на саммите этого объединения, прошедшем 24 августа 2023 года в Йоханнесбурге (ЮАР). Правда, пока нет официальной информации относительно подачи Казахстаном заявки о вступлении в БРИКС. Возможно, что ситуация по данному вопросу прояснится во время предстоящего участия президента Казахстана в XVI саммите БРИКС, который пройдет
Политолог также напомнил, что 3 июля председатель КНР Си Цзиньпин во время своего государственного визита в Астану выразил поддержку вступлению Казахстана в БРИКС, поэтому поддержка Пекина может стать серьёзным стимулом для принятия Астаной решения присоединиться к объединению в ближайшее время. Эксперт отметил, что своё влияние могут оказать и аналогичные намерения Анкары и Баку, которые являются партнёрами Астаны в Организации тюркских государств.
При этом Чеботарёв обращает внимание, что отношение США, Великобритании и ЕС к возможному вступлению Казахстана в БРИКС будет отрицательным, однако им уже давно приходиться считаться с тем, что республика участвует в ОДКБ, ЕАЭС и ШОС. По мнению политолога, страны Запада заинтересованы в сохранении конструктивных отношений с Казахстаном, с учётом его приверженности принципу многовекторности внешней политики, поэтому ожидать какой-либо конкретной жёсткой реакции не приходится.