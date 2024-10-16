Казахстан может подать заявку на вступление в БРИКС, заявил политолог

При этом Чеботарёв обращает внимание, что отношение США, Великобритании и ЕС к возможному вступлению Казахстана в БРИКС будет отрицательным, однако им уже давно приходиться считаться с тем, что республика участвует в ОДКБ, ЕАЭС и ШОС. По мнению политолога, страны Запада заинтересованы в сохранении конструктивных отношений с Казахстаном, с учётом его приверженности принципу многовекторности внешней политики, поэтому ожидать какой-либо конкретной жёсткой реакции не приходится.