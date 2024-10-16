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Казахстан может подать заявку на вступление в БРИКС, заявил политолог

АСТАНА, 16 окт — РИА Новости. Казахстан может подать заявку на вступление в БРИКС на предстоящем саммите организации, который пройдёт 22—24 октября в Казани, заявил РИА Новости казахстанский политолог, директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарёв.

Источник: © РИА Новости

«О готовности Казахстана внести вклад в развитие потенциала БРИКС в качестве государства-участника президент Касым-Жомарт Токаев заявил в своём выступлении на саммите этого объединения, прошедшем 24 августа 2023 года в Йоханнесбурге (ЮАР). Правда, пока нет официальной информации относительно подачи Казахстаном заявки о вступлении в БРИКС. Возможно, что ситуация по данному вопросу прояснится во время предстоящего участия президента Казахстана в XVI саммите БРИКС, который пройдет 22—24 октября в Казани», — сказал он.

Политолог также напомнил, что 3 июля председатель КНР Си Цзиньпин во время своего государственного визита в Астану выразил поддержку вступлению Казахстана в БРИКС, поэтому поддержка Пекина может стать серьёзным стимулом для принятия Астаной решения присоединиться к объединению в ближайшее время. Эксперт отметил, что своё влияние могут оказать и аналогичные намерения Анкары и Баку, которые являются партнёрами Астаны в Организации тюркских государств.

При этом Чеботарёв обращает внимание, что отношение США, Великобритании и ЕС к возможному вступлению Казахстана в БРИКС будет отрицательным, однако им уже давно приходиться считаться с тем, что республика участвует в ОДКБ, ЕАЭС и ШОС. По мнению политолога, страны Запада заинтересованы в сохранении конструктивных отношений с Казахстаном, с учётом его приверженности принципу многовекторности внешней политики, поэтому ожидать какой-либо конкретной жёсткой реакции не приходится.

БРИКС