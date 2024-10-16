В Башкирии назначили главу администрации Благоварского района

«На меня возложена большая ответственность и честь — на II заседании районного Совета шестого созыва я был назначен главой администрации Благоварского района. Буду трудиться честно и добросовестно, приложу все усилия, чтобы оправдать доверие благоварцев и руководства республики», — сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Марат Юсупов.