В Пакистане проходят переговоры Мишустина с премьерами КНР и Монголии

Трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии на уровне глав правительств проходят впервые. В переговорах с российской стороны также участвуют вице-премьер Алексей Оверчук, глава минэкономразвития РФ Максим Решетников, замруководителя аппарата правительства Эльмир Тагиров, министр энергетики Сергей Цивилев, министр природных ресурсов Александр Козлов, замглавы МИД Андрей Руденко, статс-секретарь — замминистра транспорта Дмитрий Зверев, замминистра финансов Иван Чебесков.
Глава российского правительства работает в Пакистане
В частности, политики обсудят развитие торгово-экономического сотрудничества в контексте комплексной модернизации деятельности ШОС в соответствии с новыми геополитическими реалиями. Скоординированные подходы к решению задач ШОС в мировой экономике будут зафиксированы в итоговом Совместном коммюнике.
Также главы правительств утвердят бюджет, обновленные с учетом приема Белоруссии штатные расписания секретариата и исполнительного комитета РАТС ШОС, протокол о внесении изменений в соглашение о порядке формирования и исполнения бюджета ШОС от 1 декабря 2017 года.