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В Пакистане проходят переговоры Мишустина с премьерами КНР и Монголии

ИСЛАМАБАД, 16 окт — РИА Новости. Трехсторонние переговоры премьер-министра России Михаила Мишустина с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ начались в Исламабаде, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии на уровне глав правительств проходят впервые. В переговорах с российской стороны также участвуют вице-премьер Алексей Оверчук, глава минэкономразвития РФ Максим Решетников, замруководителя аппарата правительства Эльмир Тагиров, министр энергетики Сергей Цивилев, министр природных ресурсов Александр Козлов, замглавы МИД Андрей Руденко, статс-секретарь — замминистра транспорта Дмитрий Зверев, замминистра финансов Иван Чебесков.

Глава российского правительства работает в Пакистане 15—16 октября. В среду российский премьер примет участие в заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Исламабаде. Ожидается участие премьер-министров Белоруссии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана, а также первого вице-президента Ирана и высокого представителя Индии. Участники рассмотрят приоритетные задачи по углублению торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества ШОС.

В частности, политики обсудят развитие торгово-экономического сотрудничества в контексте комплексной модернизации деятельности ШОС в соответствии с новыми геополитическими реалиями. Скоординированные подходы к решению задач ШОС в мировой экономике будут зафиксированы в итоговом Совместном коммюнике.

Также главы правительств утвердят бюджет, обновленные с учетом приема Белоруссии штатные расписания секретариата и исполнительного комитета РАТС ШОС, протокол о внесении изменений в соглашение о порядке формирования и исполнения бюджета ШОС от 1 декабря 2017 года.

ШОС