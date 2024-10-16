В Пакистане проходят переговоры Мишустина с премьерами КНР и Монголии

Глава российского правительства работает в Пакистане 15—16 октября . В среду российский премьер примет участие в заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Исламабаде. Ожидается участие премьер-министров Белоруссии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана, а также первого вице-президента Ирана и высокого представителя Индии. Участники рассмотрят приоритетные задачи по углублению торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества ШОС.