Бюджет ШОС будет утвержден в среду

В текущем году совет руководителей правительств ШОС проходит в столице Пакистана.
Планируется, что на его заседании участники рассмотрят приоритетные задачи по углублению торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, обсудят развитие торгово-экономическое взаимодействие. По результатам заседания будет составлено итоговое совместное коммюнике, в котором зафиксируют скоординированные подходы к решению задач ШОС в мировой экономике.
Главы правительств также утвердят бюджет организации, обновленный с учетом приема в нее Беларуси.
Беларусь впервые примет участие в международном мероприятии в качестве полноправного члена организации. В Исламабаде белорусский премьер Роман Головченко планирует провести ряд двусторонних встреч.
В июле текущего года во время саммита в Астане республика стала полноправным членом ШОС.