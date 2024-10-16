Бюджет ШОС будет утвержден в среду

Планируется, что на его заседании участники рассмотрят приоритетные задачи по углублению торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, обсудят развитие торгово-экономическое взаимодействие. По результатам заседания будет составлено итоговое совместное коммюнике, в котором зафиксируют скоординированные подходы к решению задач ШОС в мировой экономике.