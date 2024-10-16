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Бюджет ШОС будет утвержден в среду

МИНСК, 16 окт — Sputnik. Главы правительств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества в среду утвердят бюджет ШОС с учетом членства Беларуси, передает Sputnik.

Источник: Sputnik.by

В текущем году совет руководителей правительств ШОС проходит в столице Пакистана.

Планируется, что на его заседании участники рассмотрят приоритетные задачи по углублению торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, обсудят развитие торгово-экономическое взаимодействие. По результатам заседания будет составлено итоговое совместное коммюнике, в котором зафиксируют скоординированные подходы к решению задач ШОС в мировой экономике.

Главы правительств также утвердят бюджет организации, обновленный с учетом приема в нее Беларуси.

Беларусь впервые примет участие в международном мероприятии в качестве полноправного члена организации. В Исламабаде белорусский премьер Роман Головченко планирует провести ряд двусторонних встреч.

В июле текущего года во время саммита в Астане республика стала полноправным членом ШОС.

ШОС
экономика