И.о. мэра Самары Иван Носков провел штаб по подключению отопления

И.о. мэра поручил всем управляющим компаниям, ТСЖ и ТСН плотно заниматься своими домами. В 95% МКД Самары тепло уже есть, и Иван Носков выразил уверенность, что через несколько дней их число вырастет до 100%. Если же подаче тепла мешают более серьезные проблемы, чем воздушные пробки, и.о. мэра поручил организовать временное подключение, чтобы люди не мерзли.