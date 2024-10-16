И.о. мэра Самары Иван Носков провел штаб по подключению отопления

В Самаре стартовал отопительный сезон. 15 октября штаб на эту тему провел исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков. Он отметил, что пуск отопления не сорван, но выводы можно сделать неутешительные.
— Все сложности, о которых мне ВКонтакте пишут жители, о которых доложили сегодня специалисты — должны устраняться более оперативно, — написал Иван Носков в своем телеграм-канале и отметил, что недопустимо по три недели устранять воздушные пробки.
И.о. мэра поручил всем управляющим компаниям, ТСЖ и ТСН плотно заниматься своими домами. В 95% МКД Самары тепло уже есть, и Иван Носков выразил уверенность, что через несколько дней их число вырастет до 100%. Если же подаче тепла мешают более серьезные проблемы, чем воздушные пробки, и.о. мэра поручил организовать временное подключение, чтобы люди не мерзли.
На горячую линию по отоплению в Самаре поступило уже 258 заявок. Иван Носков заявил, что это слишком много, но разбор полетов отложил до момента, когда город уже полностью войдет в отопительный сезон.