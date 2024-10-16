Лукашенко удостоил государственных наград сотрудников сельхозотрасли Беларуси

В пресс-службе акцентировали внимание на том, что за значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса, достижение высоких производственных показателей благодарности были удостоены 11 человек. Среди них называются руководитель крестьянского хозяйства «Спартан-Агро» Игорь Абрамчик, оператор машинного доения «Кленовичи» Елена Аверьянова, а также главный зоотехник «Нестановичи-Агро» Шака Кейта.