Лукашенко удостоил государственных наград сотрудников сельхозотрасли Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 октября, во вторник, удостоил государственных наград сотрудников сельхозотрасли Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба президента.
В сообщении сказано, что государственных наград за значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса, а также за достижение высоких производственных показателей удостоены работники сельскохозяйственной отрасли. Глава государства соответствующий указ № 394 подписал 15 октября.
Говорится, что Ордена Трудовой Славы удостоен производственный кооператив имени В. И. Кремко Гродненского района. Также сказано, что Ордена Почета были удостоены оператор машинного доения коммунального сельскохозяйственного предприятия «Голынка» Зельвенского района Татьяна Григорик, агроном предприятия «Гервяты» Островецкого района Антонина Дерван.
Сказано, что Ордена Почеты были удостоены начальник комплекса по откорму и доращиванию крупного рогатого скота на 5 000 голов районного предприятия «Олекшицы» Норберт Малецкий, водитель предприятия «Имени Дзержинского» Слонимского района Петр Петрученя, а также директор филиала «Острошицкий Городок» ОАО «Агрокомбинат “Дзержинский” Минского района Александр Юргевич.
В пресс-службе отметили, что большая группа сотрудников была удостоена медали «За трудовые заслуги». Так, указаны ветврач предприятия «Смолевичский райагросервис» Максим Гарькавенко, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства ОАО «Черлена» Мостовского района Юрий Сливко, а также главный агроном кооператива «Агрокомбинат Снов» Александр Шаманов.
Говорится, что почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь» было присвоено начальнику свиноводческого комплекса сельскохозяйственного производственного кооператива имени И. П. Сенько Евдокии Досевич. Также указанное почетное звание присвоено директору «Крутогорье-Петковичи» Юрию Климашу, трактористу-машинисту сельскохозяйственного производства «Пограничный-Агро» Александру Кухарчику.
В пресс-службе акцентировали внимание на том, что за значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса, достижение высоких производственных показателей благодарности были удостоены 11 человек. Среди них называются руководитель крестьянского хозяйства «Спартан-Агро» Игорь Абрамчик, оператор машинного доения «Кленовичи» Елена Аверьянова, а также главный зоотехник «Нестановичи-Агро» Шака Кейта.
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