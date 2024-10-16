Алексей Логвиненко поручил разобраться с ситуацией в школе № 75 Суворовского

В телеграм-каналах распространяется видео, где большое число учеников школы 75 в мкр. «Суворовский» не могут покинуть помещение учреждения. В коридоре школы образовалось столпотворение. Об этом сообщил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.
— Поручил своему заместителю по социальным вопросам Е. Н. Кожуховой и начальнику управления образования города В. А. Чернышовой в среду, 16 октября выехать на место и разобраться в ситуации, принять меры по предотвращению подобных случаев, и оперативно доложить о результатах.
— Дети должны учиться в безопасных и комфортных условиях, — подчеркнул градоначальник.