Алексей Логвиненко поручил разобраться с ситуацией в школе № 75 Суворовского

— Поручил своему заместителю по социальным вопросам Е. Н. Кожуховой и начальнику управления образования города В. А. Чернышовой в среду, 16 октября выехать на место и разобраться в ситуации, принять меры по предотвращению подобных случаев, и оперативно доложить о результатах.