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Алексей Логвиненко поручил разобраться с ситуацией в школе № 75 Суворовского

В соцсетях сообщалось о столпотворении в коридорах школы.

Источник: пресс-служба администрации Ростова

В телеграм-каналах распространяется видео, где большое число учеников школы 75 в мкр. «Суворовский» не могут покинуть помещение учреждения. В коридоре школы образовалось столпотворение. Об этом сообщил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

— Поручил своему заместителю по социальным вопросам Е. Н. Кожуховой и начальнику управления образования города В. А. Чернышовой в среду, 16 октября выехать на место и разобраться в ситуации, принять меры по предотвращению подобных случаев, и оперативно доложить о результатах.

— Дети должны учиться в безопасных и комфортных условиях, — подчеркнул градоначальник.