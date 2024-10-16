Глава Калининского района стал 11 претендентом на пост мэра Челябинска

Соответствующая информация опубликована на сайте городской Думы.
Документы от претендентов на пост мэра принимаются до 17 октября включительно.
Заседание комиссии по рассмотрению кандидату на должность назначено на 7 ноября.
Выборы назначены в связи с тем, что бывший глава Челябинска Наталья Котова получила полномочия сенатора РФ от исполнительного органа государственной власти Челябинской области.
На сегодняшний день, помимо Шамне, документы на участие в конкурсе подали арбитражный управляющий Максим Бакулин, генеральный директор логистического центра «Форвард» Светлана Мячкова, арбитражный управляющий Дмитрий Стариков, пенсионер МВД Георгий Невский, руководитель по транспортной логистике ООО «Уралтранском» Илья Царенков, главный специалист ООО «Специальная энергия» Юрий Дубовик, генеральный директор ООО «САД» Андрей Неверов, исполнительный директор ООО «Транском» Павел Урсаев, самозанятый Владислав Жеколдин, бывший депутат городской Думы Владимир Корнев.
Напомним, членами конкурсной комиссии от регионального правительства станут заместители губернатора Станислав Мошаров и Роман Воллерт, председатель Законодательного Собрания Олег Гербер и заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства региона Татьяна Язовских.
От ЧГД — спикер Сергей Буяков, его заместитель Кирилл Матвеев, начальник управления муниципальной службы, противодействия коррупции и информационного обеспечения Ольга Ган и начальник отдела правового сопровождения правового управления Наталья Легонькова.