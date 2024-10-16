Министр информации Марков сказал, что Беларусь будут закидывать экстремистской литературой перед выборами

Марков обратил внимание на то, что будут использовать и интернет-ресурсы для вбрасывания экстремистской информации в информационное поле Беларуси. Он уточнил, что закон о СМИ дает возможности Министерству информации все полномочия для принятия самостоятельных решений по литературе, по ресурсам, размещающим информацию, которая противоречит интересам страны.