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Министр информации Марков сказал, что Беларусь будут закидывать экстремистской литературой перед выборами

Мининформ: Беларусь будут закидывать экстремистской литературой перед выборами.

Источник: Комсомольская правда

Министр информации Марат Марков в эфире телеканала ОНТ сказал, что Беларусь будут закидывать экстремистской литературой перед выборами.

По его словам, мониторинг того, что происходит в информационном пространстве Беларуси — это вещь постоянная, актуальная и особенно в преддверии выборов.

— И понятно, что нас будут закидывать максимальным количеством экстремистской литературы. Стараться, чтобы, знаете, мозг становился более мягким у отдельных представителей, — уточнил министр информации.

Марков обратил внимание на то, что будут использовать и интернет-ресурсы для вбрасывания экстремистской информации в информационное поле Беларуси. Он уточнил, что закон о СМИ дает возможности Министерству информации все полномочия для принятия самостоятельных решений по литературе, по ресурсам, размещающим информацию, которая противоречит интересам страны.

— И в отношении таких ресурсов и такой литературы мы будем работать очень жестко и очень быстро, — уточнил Марат Марков.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал в какой ситуации Беларусь подошла к выборам президента 2025.

Тем временем глава Администрации президента назвал темы, волнующие белорусов перед выборами.

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