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Мирзиёев дал старт строительству нового завода

ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев дал старт строительству нового завода — 4-й медно-обогатительной фабрики Алмалыкского горно-металлургического комбината, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

За последние шесть лет на АГМК объем промышленной продукции вырос в 1,8 раза, локализация — в 7,7 раза, инвестиции — в 13 раз. В рамках стратегии «Цифровой АГМК — 2030» реализовано более 70 проектов.

В настоящее время здесь строят новые комплексы, увеличивают существующие мощности. Если за 75-летнюю историю комбината построили лишь 2 фабрики, то теперь темпы ввода новых мощностей ускорились. В 2021 году на базе месторождения «Ёшлик-1» началось строительство 3-й медно-обогатительной фабрики. Теперь в рамках второго этапа этого проекта начинается строительство 4-й медно-обогатительной фабрики.

«Глава государства нажал символическую кнопку и дал старт строительству нового завода».

говорится в сообщении.

Благодаря проекту стоимостью $5,3 млрд будут созданы мощности по получению 146 тыс. тонн медного катода, 13 тонн золота и 73 тонны серебра в год. Годовой объем производства достигнет $1,9 млрд. На фабрике и ее инфраструктурных объектах будут работать более 3 тыс. человек.

К проекту привлечены итальянская компания «Wood» и британская «Worley Parsons». В производстве предусмотрено применение высокотехнологичных, экологически безопасных и экономичных технологий.

В настоящее время проектируют 5-ю медно-обогатительную фабрику Алмалыкского горно-металлургического комбината, добавили в пресс-службе.

Шавкат Мирзиеев
экономика