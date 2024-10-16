В мэрии Омска намечается ожидаемая отставка

Как стало известно «СуперОмску», громкая отставка намечается в администрации города Омска. В пятницу, 18 октября 2024 года свой пост покидает глава администрации Ленинского административного округа Дмитрий Зярко.
Администрацию Ленинского административного округа города Омска Дмитрий Зярко возглавил 28 июля 2017 года. Отставка Зярко носила ожидаемый характер. О планах муниципального служащего на должность первого заместителя мэра города Томска Дмитрия Махини СуперОмск сообщал 11 сентября.
Ранее «СуперОмск» сообщал о назначении бывшего врача омской БСМП заведующим поликлиники № 2 МСЧ № 4.