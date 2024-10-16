Исполняющий обязанности мэра Самары Носков ответил на претензии горожан: «Я не блогер»

«Если я вам не ответил, то это не значит, что я не обратил внимания на ваше сообщение или комментарий. Я не блогер и не могу круглые сутки проводить в интернете. Все комментарии и личные сообщения обязательно читаю, передаю в работу, даю поручения», — написал Носков на своей страничке.