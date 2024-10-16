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Исполняющий обязанности мэра Самары Носков ответил на претензии горожан: «Я не блогер»

САМАРА, 16 октября, ФедералПресс. И. о. главы Самары Иван Носков заверил горожан, что читает все обращения и сообщения горожан на своих страничках в соцсетях. При этом он добавил, что не всегда отвечает на них в силу занятости.

«Если я вам не ответил, то это не значит, что я не обратил внимания на ваше сообщение или комментарий. Я не блогер и не могу круглые сутки проводить в интернете. Все комментарии и личные сообщения обязательно читаю, передаю в работу, даю поручения», — написал Носков на своей страничке.

Он отметил, что на какие-то ситуации удается оперативно отреагировать, в других случаях требуется время на исправление.

«Вы все прекрасно знаете и понимаете, что по щелчку пальцев мы с вами в один день все вопросы, связанные с развитием Самары, не решим. Я в чудеса не очень верю, зато верю в постоянную планомерную работу», — добавил и. о. мэра Самары.

Напомним, ранее Носков занимал пост главы Дзержинска в Нижегородской области. В начале октября он объявил о своем уходе с этого поста. Сразу появилась информация, что следующим местом его работы станет мэрия Самары. 9 октября губернатор области Вячеслав Федорищев объявил о назначении Носкова первым заместителем главы Самары. Сейчас он трудится уже в ранге и. о. руководителя региональной столицы. Тем временем Самарская губернская дума рекомендовала еще действующего мэра Елену Лапушкину на пост областного омбудсмена.