Над Россией сбили три украинских дрона. Военная операция, день 966-й

один. В Тернопольской области Украины произошли взрывы, в результате которых пострадал промышленный объект. В Пентагоне заявили, что США не будут размещать около Украины систему перехвата ракет средней дальности THAAD для защиты от ракет и дронов. «Газета.Ru» ведет хронику событий.