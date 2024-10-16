Над Россией сбили три украинских дрона. Военная операция, день 966-й

09:22 В Николаеве остановили производство и ремонт техники после ракетного удара, выяснил ТАСС.
09:11 Российские войска нанесли ракетный удар по цехам бронетанкового завода в Николаеве, уничтожено 10 единиц бронетехники, из них шесть танков — ТАСС со ссылкой на МО.
08:59 Обстрелы города-спутника Запорожской АЭС Энергодара со стороны ВСУ ведутся почти каждый день, заявила директор по коммуникациям электростанции Евгения Яшина РИА Новости:
«В районе Энергодара обстрелы со стороны ВСУ ведутся практически в ежедневном режиме».
08:50 В минобороны Великобритании считают ситуацию на фронте для ВСУ критической, пишет Daily Express. По словам источника газеты, «Украина находится на грани проигрыша в войне с Россией».
08:33 ❗️Власти подконтрольного Киеву Херсона в соцсетях обозначили, что весь город обесточен.
08:22 Жители подконтрольного Киеву Херсона рассказали, что с утра у них пропал свет. Глава украинской областной военной администрации региона Александр Прокудин сообщил, что в городе поврежден объект критической инфраструктуры после взрывов.
08:13 «Страна.ua» пишет, что ночью в Тернопольской области Украины произошли взрывы, после чего загорелся промышленный объект.
08:07 Спикер американского МО Сабрина Сингх заявила, что США не будут размещать около Украины систему перехвата ракет средней дальности THAAD, которую они уже установили около Израиля для защиты от Ирана, поскольку «обязательства перед Израилем и Украиной являются разными».
08:03 ⚡️По данным Минобороны, за ночь дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью и один над Воронежской.
08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 966-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.