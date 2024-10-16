Волгоградки больше не смогут заключать фиктивные браки с иностранцами

Лишь на днях в Волгограде решением суда брак, заключенный между гражданкой Российской Федерации и гражданином Республики Азербайджан, был признан недействительным. Доказано, что пара не планировала создавать семью, а поход в загс нужен был им лишь для того, чтобы иностранец получил разрешение на временное проживание без учета квоты, а в дальнейшем и гражданство РФ.