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Волгоградки больше не смогут заключать фиктивные браки с иностранцами

В РФ принят закон, направленный на борьбу с фиктивными браками, отцовством и материнством, заключаемыми мигрантами. За него единодушно проголосовали в Госдуме, сообщил спикер Вячеслав Володин.

«Теперь получить разрешение на временное проживание в нашей стране вне квоты или вид на жительство будет возможно не ранее чем через 3 года с момента вступления в брак либо усыновления», — пояснил Володин в своем телеграм-канале.

Помимо этого, разрешение на временное проживание, выданное иностранцам в связи с вступлением в нелегальный брак, аннулирует суд. Аналогичная мера будет принята в случае, если решением суда мигранта лишат родительских прав, ограничат в них либо отменят усыновление.

В Госдуме всерьез занялись миграционной политикой и планируют рассмотреть еще 6 законопроектов, с нею связанных.

Лишь на днях в Волгограде решением суда брак, заключенный между гражданкой Российской Федерации и гражданином Республики Азербайджан, был признан недействительным. Доказано, что пара не планировала создавать семью, а поход в загс нужен был им лишь для того, чтобы иностранец получил разрешение на временное проживание без учета квоты, а в дальнейшем и гражданство РФ.

Госдума