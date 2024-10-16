Волгоградки больше не смогут заключать фиктивные браки с иностранцами

«Теперь получить разрешение на временное проживание в нашей стране вне квоты или вид на жительство будет возможно не ранее чем через 3 года с момента вступления в брак либо усыновления», — пояснил Володин в своем телеграм-канале.
Помимо этого, разрешение на временное проживание, выданное иностранцам в связи с вступлением в нелегальный брак, аннулирует суд. Аналогичная мера будет принята в случае, если решением суда мигранта лишат родительских прав, ограничат в них либо отменят усыновление.
В Госдуме всерьез занялись миграционной политикой и планируют рассмотреть еще 6 законопроектов, с нею связанных.
Лишь на днях в Волгограде решением суда брак, заключенный между гражданкой Российской Федерации и гражданином Республики Азербайджан, был признан недействительным. Доказано, что пара не планировала создавать семью, а поход в загс нужен был им лишь для того, чтобы иностранец получил разрешение на временное проживание без учета квоты, а в дальнейшем и гражданство РФ.