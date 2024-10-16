Прокуратура Парижа подтвердила возбуждение дела в отношении повара из Перми Грязнова

«Мужчине предъявили обвинения и поместили в следственный изолятор 23 июля 2024 года. На данный момент решения по слушанию еще не принято», — пояснили в парижской прокуратуре.
По информации РИА Новости, в надзорном органе сообщили, что у мужчины прошли обыски, в ходе которых у него нашли доказательства того, будто он хотел организовать провокации во время Олимпийских игр.
Ранее, летом этого года, Кирилл Грязнов привлек внимание спецслужб, когда находился в Болгарии и в пьяном виде рассказывал случайным людям, что направляется в Париж выполнять некое «секретное задание». Об этом писали несколько европейских изданий.
Известно, что Кирилл Грязнов родился в 1984 году в Перми. Он окончил юридический факультет Пермского госуниверситета. После этого уехал сначала в Москву, а затем в Париж, где окончил поварские курсы Le Cordon Bleu Paris и трудоустроился в один из ресторанов на курорте Куршевель.
Поскольку власти Франции посчитали, что он планирует провокации во время парижской Олимпиады, то его арестовали 19 июля по подозрению в шпионаже.
Позже иностранные СМИ сообщали, что пермяка выпустили из тюрьмы.
Напомним, ранее в Одессе местную жительницу Екатерину Чесакову за попытку повесить российский флаг на постамент снесенному памятнику Екатерине II отправили под домашний арест.