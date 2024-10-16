Прокуратура Парижа подтвердила возбуждение дела в отношении повара из Перми Грязнова

Известно, что Кирилл Грязнов родился в 1984 году в Перми. Он окончил юридический факультет Пермского госуниверситета. После этого уехал сначала в Москву, а затем в Париж, где окончил поварские курсы Le Cordon Bleu Paris и трудоустроился в один из ресторанов на курорте Куршевель.