Против новосибирского министерства возбудили дело из-за строительства концессионных школ

Новосибирское УФАС по заявлению прокуратуры возбудило дело в отношении министерства образования НСО, которое заподозрили в нарушении закона «О защите конкуренции» при реализации концессий по строительству шести школ в Новосибирске.
Напомним, что предложения о заключении концессионных соглашений Минэкономразвития Новосибирской области опубликовало еще осенью 2021 года. По всем шести объектам региональные власти оформили договоры с ООО «Пятая концессионная компания “Просвещение” из Москвы, которое входило в одноименный холдинг. Заказчиком строительства (концедентом) выступило министерство образования НСО.
По условиям соглашения объекты концессий — школы должны были быть созданы через 15 месяцев после подписания документов, то есть весной 2023 года. Однако в дальнейшем сроки неоднократно сдвигались.
Как указано в определении УФАС о возбуждении дела, министерство образования заключило целый ряд дополнительных соглашений в рамках концессии, согласно которым менялись: исполнители работ, сроки сдачи объектов, их технические характеристики, наполняемость будущих школ, финансовая модель.
Так, в определенный момент концессионерами выступили отдельные юрлица, ставшие преемниками столичной компании. После череды переименований, в которых крайне сложно не запутаться, получилось, что реализацией концессий занялись фирмы, названные по строительным адресам объектов в Новосибирске: ООО «Школа на Спортивной», ООО «Школа на Николая Сотникова», ООО «Школа в Кировском районе» и ООО «Школа в Ленинском районе», ООО «Школа в Октябрьском районе» и ООО «Школа на Пролетарской». Управляет всеми этими юрлицами ООО «Инфраструктура детства» из Москвы с уставным капиталом 10 тысяч рублей.
В дальнейшем из всех концессионных соглашений было исключено строительство плавательного бассейна в школе. Пересмотрели также установку медоборудования и наполняемость спортзалов.
— На все письменные обращения министерства образования Новосибирской области в адрес Новосибирского УФАС России о согласовании изменения существенных условий концессионных соглашений был дан однозначный отказ в согласовании, на основании правил предоставления антимонопольным органом согласия на изменение условий концессионного соглашения, утвержденных постановлением правительства РФ, — указано в определении УФАС.
В итоге, в антимонопольной службе усмотрели признаки нарушения ч. 4 ст. 16 федерального закона «О защите конкуренции». УФАС возбудило дело в отношении министерства образования НСО, рассмотрение которого назначили на 20 ноября.
В мае 2024 года руководителя компании-концессионера Отто Сопроненко обвинили в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и арестовали. После этого строительство школ было остановлено, а в сентябре прокуратура потребовала признать концессионные соглашения ничтожными.
Иван ЛУДНОВ.