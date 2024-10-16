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Против новосибирского министерства возбудили дело из-за строительства концессионных школ

На минобразования региона в антимонопольную службу заявили представители прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

Новосибирское УФАС по заявлению прокуратуры возбудило дело в отношении министерства образования НСО, которое заподозрили в нарушении закона «О защите конкуренции» при реализации концессий по строительству шести школ в Новосибирске.

Напомним, что предложения о заключении концессионных соглашений Минэкономразвития Новосибирской области опубликовало еще осенью 2021 года. По всем шести объектам региональные власти оформили договоры с ООО «Пятая концессионная компания “Просвещение” из Москвы, которое входило в одноименный холдинг. Заказчиком строительства (концедентом) выступило министерство образования НСО.

По условиям соглашения объекты концессий — школы должны были быть созданы через 15 месяцев после подписания документов, то есть весной 2023 года. Однако в дальнейшем сроки неоднократно сдвигались.

Новосибирская область получила субсидию из федерального бюджета в рамках реализации нацпроекта «Образование» на создание дополнительных мест в образовательных учреждениях в связи с ростом количества учащихся. Концессионеру регулярно по графику переводились деньги на возведение школ, однако к сентябрю 2024 года их готовность составила от 13 до 22%.

Как указано в определении УФАС о возбуждении дела, министерство образования заключило целый ряд дополнительных соглашений в рамках концессии, согласно которым менялись: исполнители работ, сроки сдачи объектов, их технические характеристики, наполняемость будущих школ, финансовая модель.

Так, в определенный момент концессионерами выступили отдельные юрлица, ставшие преемниками столичной компании. После череды переименований, в которых крайне сложно не запутаться, получилось, что реализацией концессий занялись фирмы, названные по строительным адресам объектов в Новосибирске: ООО «Школа на Спортивной», ООО «Школа на Николая Сотникова», ООО «Школа в Кировском районе» и ООО «Школа в Ленинском районе», ООО «Школа в Октябрьском районе» и ООО «Школа на Пролетарской». Управляет всеми этими юрлицами ООО «Инфраструктура детства» из Москвы с уставным капиталом 10 тысяч рублей.

В дальнейшем из всех концессионных соглашений было исключено строительство плавательного бассейна в школе. Пересмотрели также установку медоборудования и наполняемость спортзалов.

— На все письменные обращения министерства образования Новосибирской области в адрес Новосибирского УФАС России о согласовании изменения существенных условий концессионных соглашений был дан однозначный отказ в согласовании, на основании правил предоставления антимонопольным органом согласия на изменение условий концессионного соглашения, утвержденных постановлением правительства РФ, — указано в определении УФАС.

В итоге, в антимонопольной службе усмотрели признаки нарушения ч. 4 ст. 16 федерального закона «О защите конкуренции». УФАС возбудило дело в отношении министерства образования НСО, рассмотрение которого назначили на 20 ноября.

В мае 2024 года руководителя компании-концессионера Отто Сопроненко обвинили в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и арестовали. После этого строительство школ было остановлено, а в сентябре прокуратура потребовала признать концессионные соглашения ничтожными.

Иван ЛУДНОВ.

ФАС