Против новосибирского министерства возбудили дело из-за строительства концессионных школ

Так, в определенный момент концессионерами выступили отдельные юрлица, ставшие преемниками столичной компании. После череды переименований, в которых крайне сложно не запутаться, получилось, что реализацией концессий занялись фирмы, названные по строительным адресам объектов в Новосибирске: ООО «Школа на Спортивной», ООО «Школа на Николая Сотникова», ООО «Школа в Кировском районе» и ООО «Школа в Ленинском районе», ООО «Школа в Октябрьском районе» и ООО «Школа на Пролетарской». Управляет всеми этими юрлицами ООО «Инфраструктура детства» из Москвы с уставным капиталом 10 тысяч рублей.