Глава Минтранса России прибыл в Екатеринбург

«Сегодня по поручению президента РФ, правительства РФ все наши подведомственные агентства, службы выполняют одну, очень главную задачу. Мы, как и наши ребята с оружием руках, мобилизованы для одного — приблизить победу в специальной военной операции. Сегодня это задача № 1, и мы в победе абсолютно уверены. Именно поэтому президент РФ сегодня подписал указ № 309, в котором указал национальные цели развития. В рамках этого указа мы готовим новую редакцию национальных проектов, которые будут реализованы до 2030 года», — рассказал Роман Старовойт в приветственном слове.