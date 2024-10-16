Жапаров объяснил просьбы Запада о прекращении сотрудничества с Россией

Журналист Кабара спросил у главы государства, с чем связаны просьбы западных стран к Бишкеку о прекращении сотрудничества с РФ: с введенными против Москвы санкциями или с подозрением, что Бишкек якобы помогает их обходить.
«Конечно, как член ООН мы не работаем с санкционными товарами, попавшими под ограничения против России. Поэтому нам не могут предъявить никаких претензий по этому вопросу. Никаких сомнений нет и быть не может. Это, видимо, просто ненависть к России», — ответил президент.
Ранее Жапаров подчеркнул, что Киргизия не может отказаться от сотрудничества с РФ, несмотря на просьбы западных стран.
Власти России неоднократно подчеркивали, что односторонние антироссийские меры западных стран и их союзников неприемлемы и незаконны, отмечая, что они введены в обход механизмов ООН.
В РФ также не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.