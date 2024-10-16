Полпред президента в УрФО похвалил дороги между Екатеринбургом и Челябинском

«Я недавно в УрФО, но уже обратил внимание, что качество на высоком уровне. Я автомобилист и часто передвигаюсь на авто по стране. Качество улучшилось, развязки лучше стали, нет глобальных пробок и задержек с транспортным сообщением. Это залог не только экономической безопасности, но это и цены в аптеках, и цены на хлеб. Дороги также облегчают доставку комплектующих на предприятии ОПК. В УрФО одни из самых протяженных дорог, но качество только улучшается. Сейчас надо обратить внимание, исключить гололедицу в снежное время. Регион развит в плане туристической базы, для себя отметил большие широкие просторы для развития туристического бизнеса», — отметил Артем Жога.