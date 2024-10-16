МИД: на 500 тысяч граждан Молдавии в России есть десять тысяч бюллетеней

«На 500 тысяч человек этот как бы демократичный, живущий по западным ценностям режим Санду напечатал десять тысяч бюллетеней для одного города Москвы и двух избирательных участков. Это что такое за ценности? А в этом и суть, в этом и есть правда жизни. Пусть это станет индикатором полученного анализа состояния этих самых как бы европейских ценностей. Теперь нужно это знание закрепить у себя хотя бы на пару дней для того, чтобы сделать правильный выбор в пользу реальных, истинных, настоящих ценностей», — заключила Захарова.