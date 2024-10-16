Головченко: Беларусь сделала осознанный выбор в пользу ШОС

Заседание глав правительств стран ШОС проходит в среду.
По словам Головченко, для Беларуси заседание в Исламабаде является особенным, потому что республика впервые принимает участие в совете глав правительств на правах полноправного члена организации.
«Беларусь сделала осознанный выбор в пользу членства в организации, обладающей созидательным потенциалом, основанным на принципах взаимного доверия», — отметил глава правительства.
Он обратил внимание, что страны, входящие в ШОС, с уважением относятся к разнообразию культур, и отдают приоритет совместному развитию. Белорусский премьер сообщил участникам заседания, что республика готова максимально включаться во все направления деятельности организации и станет активным игроком в ШОС.
«Будем усердно работать на благо дальнейшего развития и укрепления данной международной площадки», — заверил Головченко.
Чем Беларусь может быть полезна ШОС
«Как представитель Европейского региона, мы способны и готовы органично дополнять сотрудничество в рамках ШОС в сферах экономики и безопасности, используя для этого свой транзитный, промышленный и научный потенциал, опыт миротворческой деятельности и многосторонней дипломатии», — отметил белорусский премьер.
Головченко напомнил, что Беларусь — страна с высокопроизводительным сельским хозяйством, развитой аграрной наукой, сельхозмашиностроением, пищевой промышленностью. Также республика считается одним из ведущих мировых производителей удобрений.
«Все это создает предпосылки для успешного взаимодействия в сфере продовольственной безопасности», — считает глава правительства.
Премьер подчеркнул, что это далеко не все сферы, в которых Беларусь может быть полезна партнерам по организации. Также белорусская сторона готова активно продвигать тему транспорта и логистики.
«Мы готовы участвовать в совершенствовании уставных документов и положении, структуры и форм работы секретариата и региональной антитеррористической структуры ШОС. Поддерживаем проведение мероприятий в форматах ШОС+», — добавил Головченко.
Предложения Беларуси
«Предлагаем активизировать работу по созданию Банка развития и Фонда развития ШОС, которые могут быть использованы в том числе для финансирования различных совместных проектов в сфере устойчивого развития», — отметил Головченко.
Также, по его словам, белорусская сторона выступает за создание большого евразийского партнерства и сопряжение различных интеграционных объединений на пространстве Евразии.
Премьер-министр сообщил, что Беларусь заинтересована в подключении к развитию общего транспортно-логистического пространства ШОС, в том числе путем стимулирования международных автомобильных, железнодорожных, морских и мультимодальных перевозок, ускорения и цифровизации процедур контроля, выстраивания и освоения транспортного коридора «Сервер-Юг».
В связи с этим белорусская сторона предложила продвигать на площадке ШОС тематику транспортной взаимосвязанности, развитие новых сфер логистики, создание эффективных транспортных коридоров и так далее.
Для активизации торговли между странами-членами организации предлагаем создать Межбиржевого союза ШОС. Это, в определенной мере, позволит стабилизировать цены на рынках стран-членов, повысить биржевой товарооборот и справедливое ценообразование на товары и услуги. Беларусь даже готова выступить инициатором такого механизма", — сказал Головченко.
Премьер проинформировал, что Беларусь предлагает усилить обмен опытом в области научных исследований, технологий и инноваций с последующим внедрением передовых практик и решений, а также углубить и укрепить гуманитарные связи.