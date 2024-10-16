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Головченко: Беларусь сделала осознанный выбор в пользу ШОС

МИНСК, 16 окт — Sputnik. Беларусь сделала осознанный выбор в пользу членства в ШОС, сказал премьер Беларуси Роман Головченко, сообщили в пресс-службе Совмина.

Источник: Sputnik.by

Заседание глав правительств стран ШОС проходит в среду.

По словам Головченко, для Беларуси заседание в Исламабаде является особенным, потому что республика впервые принимает участие в совете глав правительств на правах полноправного члена организации.

«Беларусь сделала осознанный выбор в пользу членства в организации, обладающей созидательным потенциалом, основанным на принципах взаимного доверия», — отметил глава правительства.

Он обратил внимание, что страны, входящие в ШОС, с уважением относятся к разнообразию культур, и отдают приоритет совместному развитию. Белорусский премьер сообщил участникам заседания, что республика готова максимально включаться во все направления деятельности организации и станет активным игроком в ШОС.

«Будем усердно работать на благо дальнейшего развития и укрепления данной международной площадки», — заверил Головченко.

Чем Беларусь может быть полезна ШОС

«Как представитель Европейского региона, мы способны и готовы органично дополнять сотрудничество в рамках ШОС в сферах экономики и безопасности, используя для этого свой транзитный, промышленный и научный потенциал, опыт миротворческой деятельности и многосторонней дипломатии», — отметил белорусский премьер.

Головченко напомнил, что Беларусь — страна с высокопроизводительным сельским хозяйством, развитой аграрной наукой, сельхозмашиностроением, пищевой промышленностью. Также республика считается одним из ведущих мировых производителей удобрений.

«Все это создает предпосылки для успешного взаимодействия в сфере продовольственной безопасности», — считает глава правительства.

Премьер подчеркнул, что это далеко не все сферы, в которых Беларусь может быть полезна партнерам по организации. Также белорусская сторона готова активно продвигать тему транспорта и логистики.

«Мы готовы участвовать в совершенствовании уставных документов и положении, структуры и форм работы секретариата и региональной антитеррористической структуры ШОС. Поддерживаем проведение мероприятий в форматах ШОС+», — добавил Головченко.

Предложения Беларуси

«Предлагаем активизировать работу по созданию Банка развития и Фонда развития ШОС, которые могут быть использованы в том числе для финансирования различных совместных проектов в сфере устойчивого развития», — отметил Головченко.

Также, по его словам, белорусская сторона выступает за создание большого евразийского партнерства и сопряжение различных интеграционных объединений на пространстве Евразии.

Премьер-министр сообщил, что Беларусь заинтересована в подключении к развитию общего транспортно-логистического пространства ШОС, в том числе путем стимулирования международных автомобильных, железнодорожных, морских и мультимодальных перевозок, ускорения и цифровизации процедур контроля, выстраивания и освоения транспортного коридора «Сервер-Юг».

В связи с этим белорусская сторона предложила продвигать на площадке ШОС тематику транспортной взаимосвязанности, развитие новых сфер логистики, создание эффективных транспортных коридоров и так далее.

Для активизации торговли между странами-членами организации предлагаем создать Межбиржевого союза ШОС. Это, в определенной мере, позволит стабилизировать цены на рынках стран-членов, повысить биржевой товарооборот и справедливое ценообразование на товары и услуги. Беларусь даже готова выступить инициатором такого механизма", — сказал Головченко.

Премьер проинформировал, что Беларусь предлагает усилить обмен опытом в области научных исследований, технологий и инноваций с последующим внедрением передовых практик и решений, а также углубить и укрепить гуманитарные связи.

ШОС