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Министр транспорта РФ обозначил в Екатеринбурге три главные проблемы строительства дорог

При достижении целей дорожных нацпроектов Россия сталкивается с несколькими проблемами. Их обозначил глава Минтранса РФ Роман Старовойт, сообщает корреспондент ЕАН.

«Проблемы, безусловно, есть. Есть регионы, которым нужна помощь. Первый общесистемный вопрос — повышение производительности труда. Настолько раскручен инвестиционный маховик, что не хватает водителей, механизаторов, других специалистов. Минтранспорта должно играть первую скрипку и оказывать методическую помощь. Работать нужно более глубоко. Участники рынка, руководители подрядных организаций, приглашаю к сотрудничеству», — заявил министр на форуме «Дорога 2024» в Екатеринбурге.

Второй вопрос тесно связан с первым, отметил Старовойт. Это кадры. По словам министра, надо активнее вовлекать молодежь в производства. Третья больная тема — отечественная техника и сырье.

«Проще не будет, перед нами враг коварный, он объединяет свои усилия. Санкции вряд ли будут отменены. Нужно готовиться к продолжительному сроку, когда мы будем рассчитывать только на себя», — подчеркнул глава министерства.

Ранее глава Минтранса РФ объявил о начале подготовки к разработке новой редакции нацпроектов до 2030 года.
Екатерина Землянская