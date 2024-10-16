Новосибирский губернатор ответил на вопросы жителей региона на личном приеме

Часть вопросов касалась социально значимых объектов в Тогучинском районе области. В частности, в районном центре появится новый парк — «Целина». Проект благоустройства этого парка стал победителем IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Теперь, как подчеркнул Андрей Травников, обязательства района — реализовать проект качественно и в срок. Работы предполагается завершить осенью 2025 года, средства предусмотрены из федерального, областного и местного бюджетов. Губернатор взял реализацию проекта на контроль.
На особом контроле и капремонт Тогучинской средней школы № 1, которая должна открыться к первому сентября будущего года.
Кроме того, на средства субсидии из областного бюджета будет модернизирована библиотека в МБУК «Тогучинская централизованная библиотечная система им. М. Я. Черненка». Создание модельной библиотеки, о которой попросили жители района, а также благоустройство прилегающей территории должны завершиться к концу марта 2025 года.
Также на личном приеме губернатор рассмотрел вопрос обеспечения жителей деревни Казанка Колыванского района качественной сотовой связью и доступом к сети Интернет. Монтаж вышки сотовой связи и необходимого оборудования в деревне запланирован на будущий год, сейчас идут подготовительные работы. Следующей осенью жители деревни будут обеспечены качественной сотовой связью. По поручению губернатора прежде всего к интернету в Казанке подключат библиотеку и Дом культуры.