Новосибирский губернатор ответил на вопросы жителей региона на личном приеме

Кроме того, на средства субсидии из областного бюджета будет модернизирована библиотека в МБУК «Тогучинская централизованная библиотечная система им. М. Я. Черненка». Создание модельной библиотеки, о которой попросили жители района, а также благоустройство прилегающей территории должны завершиться к концу марта 2025 года.