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Захарова: жители Молдавии станут обслугой, если проголосуют за вступление в ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Радио Sputnik заявила, что если молдаване проголосуют за вступление в ЕС, то их в итоге ждёт судьба обслуги.

По её словам, в настоящий момент «на глазах у всего мира» идёт поглощение Молдавии. Она отметила, что молдаван в случае развития негативного сценария ждёт лишение каких-либо прав.

«Если сейчас, обладая правами, если сейчас, обладая субъектностью, если сейчас, обладая культурой, остатками ещё, которые не развалила Санду, того благополучия, в котором находилась Молдавия, да, с трудностями, со сложностями, но это была промышленность, наука, образование, которое даже вот эти европодкидыши не сумели до конца доломать, но это сейчас всё-таки ещё есть, остаётся и было, то потом этого не будет», — отметила она.

Захарова отметила, что ЕС, НАТО и, в частности, Румынии молдаване нужны только как обслуживающий персонал.

«Эти люди нужны для того, чтобы быть вечной обслугой, вечной возможностью для того, чтобы рекрутировать под нужды, ну, в данном случае Румынии, а в целом натовского сообщества себе обслуживающий персонал», — подчеркнула она.

ЕС