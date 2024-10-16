«Если сейчас, обладая правами, если сейчас, обладая субъектностью, если сейчас, обладая культурой, остатками ещё, которые не развалила Санду, того благополучия, в котором находилась Молдавия, да, с трудностями, со сложностями, но это была промышленность, наука, образование, которое даже вот эти европодкидыши не сумели до конца доломать, но это сейчас всё-таки ещё есть, остаётся и было, то потом этого не будет», — отметила она.