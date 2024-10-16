Парламент Башкирии отозвал из Госдумы законопроект о чайлдфри

Депутаты Гососбрания отозвали внесенный в Государственную Думу проект закона о запрете пропаганды идеологии чайлдфри.
Как сообщил председатель Государственного Собрания Константин Толкачев, инициатива свою функцию выполнила: развернулась общественная дискуссия, предложение получило широкую поддержку, к созданию более широкого документа подключились группа сенаторов и депутатов во главе с Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным.
«Актуальный вопрос был взят в работу федеральными депутатами — результатом стали законопроекты, которые не просто дублируют наши предложения, а развивают их, предлагают четкий правовой механизм. В связи с этим мы приняли решение отозвать внесенный нами законопроект и поддержать законопроекты наших федеральных коллег», — пояснил Толкачев.
Законопроект о запрете распространения идеологии бездетности и размеры штрафов депутаты Государственной Думы планируют принять в первом чтении в ближайшее время. Соответствующую рекомендацию дали накануне Комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи и Комитет по государственному строительству и законодательству.
Отметим, законопроект не затрагивает право женщины, семьи самостоятельно принимать решение, иметь детей или нет. Он препятствует созданию привлекательного образа бездетности в публичном поле.