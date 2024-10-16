Парламент Башкирии отозвал из Госдумы законопроект о чайлдфри

«Актуальный вопрос был взят в работу федеральными депутатами — результатом стали законопроекты, которые не просто дублируют наши предложения, а развивают их, предлагают четкий правовой механизм. В связи с этим мы приняли решение отозвать внесенный нами законопроект и поддержать законопроекты наших федеральных коллег», — пояснил Толкачев.