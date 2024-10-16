Почему Казахстан не торопится в БРИКС — мнения экспертов

«С Россией мы объединены в рамках ОДКБ, СНГ, ЕАЭС, с Китаем — в ШОС, в инициативе “Один пояс — один путь”, с другими странами также состоим во множестве объединений. Я думаю, что это уже определяет перспективы сотрудничества РК и БРИКС. Казахстан, конечно, могут пригласить в БРИКС, но какова будет выгода от этого для Казахстана и будет ли она? Лично я не вижу мотивов для такого ответственного шага».