Посол: Беларусь для Сербии близкая, дружественная страна, у нас хорошие отношения между народами

Встреча проводится по случаю начала дипломатической миссии Илины Вукайлович в Республике Беларусь.
«Пользуясь случаем, хочу передать вам приветствие председателя парламента Аны Брнабич. Беларусь для нас очень близкая, дружественная страна. У нас очень хорошие отношения между народами, это такой высокий уровень отношений, — отметила Илина Вукайлович. — Когда меня назначили на должность, наши люди приходили и говорили, что у них особые отношения к Беларуси, что они прекрасно помнят визит вашего Президента в самые трудные для нас времена. Что для нас является очень важным и значимым».
Посол подчеркнула, что намерена содействовать углублению сотрудничества между нашими странами. «В конце августа состоялся визит в Беларусь министерской делегации. Все очень довольны, впечатления о Беларуси позитивные. Страна прекрасная. Я и сама первый раз в Беларуси. Все, что говорили, могу подтвердить: это абсолютная правда. Здесь чисто, аккуратно, народ прекрасный, все очень вежливые и теплые, особенно к нам, сербам. Нам очень удобно здесь и жить, и работать», — дополнила она.