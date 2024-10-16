Посол: Беларусь для Сербии близкая, дружественная страна, у нас хорошие отношения между народами

«Пользуясь случаем, хочу передать вам приветствие председателя парламента Аны Брнабич. Беларусь для нас очень близкая, дружественная страна. У нас очень хорошие отношения между народами, это такой высокий уровень отношений, — отметила Илина Вукайлович. — Когда меня назначили на должность, наши люди приходили и говорили, что у них особые отношения к Беларуси, что они прекрасно помнят визит вашего Президента в самые трудные для нас времена. Что для нас является очень важным и значимым».