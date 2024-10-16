Politico узнало, почему США помогают сбивать ракеты Израилю, а не Украине

В то же время в граничащей с Украиной Польше по-разному оценивали возможность помощи Киеву в перехвате ракет. Так, глава МИДа Радослав Сикорский говорил, что Польша и другие граничащие с Украиной государства обязаны сбивать российские ракеты, прежде чем те войдут в их воздушное пространство, для обеспечения собственной безопасности и членство в НАТО «не отменяет» этого. А министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, напротив, ссылался на позицию альянса: по его словам, ни одна страна не примет подобное решение «в индивидуальном порядке» и в НАТО сторонников такой идеи нет.