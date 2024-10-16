Мезенцев сказал, что роуминг между Беларусью и РФ могут отменить к концу 2024-го

Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев сказал РИА Новости, что роуминг между Беларусью и Россией могут отметить к концу 2024 года.
Он подчеркнул, что-то, что уже удалось сделать, является очень серьезным результатом. Мезенцев уточнил, что сейчас идут переговоры по поводу интернет-контента, а также определения тех параметров, которые окажутся комфортными для пользователей.
— Приблизительные сроки завершения работ — до конца года, — заявил Госсекретарь Союзного государства.
Напомним, что президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились про отмену роуминга: «Связь будет обеспечиваться в режиме домашней сети».
Ранее госсекретарь Союзного государства Мезенцев сказал про отмену роуминга в России и Беларуси: «Тарифы для белорусских абонентов на услуги в роуминге в РФ снизили до уровня домашней сети».