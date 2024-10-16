Сырский и глава штаба обороны Британии обсудили удары вглубь России

Президент России Владимир Путин называл украинские удары западным оружием «близкими к агрессии». Разрешение на применение дальнобойного оружия «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют» с Россией, говорил он в сентябре. По словам Путина, Украина не может самостоятельно наносить подобные удары, а только с помощью данных со спутников НАТО. В частности, военнослужащие альянса могут вносить полетные задания, отмечал президент. Он также предупреждал об ответных мерах, которые будут соответствовать создаваемым угрозам.