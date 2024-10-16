Головченко рассказал, чем Беларусь может быть полезна ШОС

«Возможно, у вас есть вопрос: а чем Беларусь может быть полезна организации? Как представитель европейского региона мы способны и готовы органично дополнять сотрудничество в рамках ШОС в сферах экономики и безопасности, используя для этого свой транзитный, промышленный и научный потенциал, опыт миротворческой деятельности и многосторонней дипломатии. Беларусь — страна с высокопроизводительным сельским хозяйством, развитыми аграрной наукой, сельхозмашиностроением, пищевой промышленностью, один из ведущих мировых производителей удобрений. Все это создает предпосылки для успешного взаимодействия в сфере продовольственной безопасности. У нас есть хороший опыт и компетенции в ИТ-сфере, серьезные наработки в области науки, промышленности, энергетики. Уверен, что использование этого потенциала даст хорошую синергию», — сказал Роман Головченко.
Он также отметил, что через Беларусь идут важные транспортные коридоры из Азии в Европу в рамках проекта «Пояс и Путь». «Мы принимаем участие в развитии международного транспортного коридора “Север — Юг” и Северного морского пути. Готовы всемерно продвигать тему транспорта и логистики», — подчеркнул премьер-министр.
«Мы вступили в ШОС в тот период, когда назрела необходимость ее комплексной модернизации применительно к современным геополитическим реалиям. Это связано и с растущим числом членов семьи ШОС, и с важностью обеспечения ее эффективной работы. Мы готовы участвовать в совершенствовании уставных документов и положений, структуры и форм работы Секретариата и Региональной антитеррористической структуры ШОС. Поддерживаем проведение мероприятий в формате ШОС+, апробированном в рамках председательства Казахстана. Полагаю, что ШОС, которая создавалась в основном как платформа для взаимодействия в сфере безопасности и развития политического диалога, сейчас накопила достаточный опыт и договорно-правовую базу, позволяющие серьезно продвинуться и в практических сферах, в том числе экономической», — обратил внимание глава белорусского правительства.