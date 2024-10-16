Головченко рассказал, чем Беларусь может быть полезна ШОС

«Возможно, у вас есть вопрос: а чем Беларусь может быть полезна организации? Как представитель европейского региона мы способны и готовы органично дополнять сотрудничество в рамках ШОС в сферах экономики и безопасности, используя для этого свой транзитный, промышленный и научный потенциал, опыт миротворческой деятельности и многосторонней дипломатии. Беларусь — страна с высокопроизводительным сельским хозяйством, развитыми аграрной наукой, сельхозмашиностроением, пищевой промышленностью, один из ведущих мировых производителей удобрений. Все это создает предпосылки для успешного взаимодействия в сфере продовольственной безопасности. У нас есть хороший опыт и компетенции в ИТ-сфере, серьезные наработки в области науки, промышленности, энергетики. Уверен, что использование этого потенциала даст хорошую синергию», — сказал Роман Головченко.