Мишустин поздравил Головченко с первым участием в заседании СГП ШОС

Беларусь стала десятым членом ШОС на саммите, который прошел в Астане в июле. С 2010 года она являлась партнером организации по диалогу, а в 2015-м получила статус наблюдателя. Решение о начале вступления Беларуси в состав организации было подписано на саммите ШОС в Самарканде в 2023-м.