Мишустин поздравил Головченко с первым участием в заседании СГП ШОС

Премьер России в рамках своего выступления на заседании направил поздравления Пакистану, который впервые председательствует в СГП ШОС. Мишустин также поблагодарил за оказанный теплый прием и работу по организации мероприятия.
«Также (хочу — Sputnik) поздравить своего коллегу, премьер-министра Республики Беларусь Романа Александровича Головченко с первым участием в заседании глав правительств ШОС», — сказал он.
Беларусь стала десятым членом ШОС на саммите, который прошел в Астане в июле. С 2010 года она являлась партнером организации по диалогу, а в 2015-м получила статус наблюдателя. Решение о начале вступления Беларуси в состав организации было подписано на саммите ШОС в Самарканде в 2023-м.
Сейчас ШОС объединяет в качестве членов 10 стран — Беларусь, Индию, Иран, Китай, Казахстан, Пакистан, Кыргызстан, Россию, Узбекистан и Таджикистан.
С ШОС на постоянной основе взаимодействуют два государства-наблюдателя — Монголия и Афганистан, а также 14 партнеров — Азербайджан, Бахрейн, Армения, Камбоджа, Египет, Кувейт, Катар, Мьянма, Мальдивы, Непал, Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.