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Мишустин поздравил Головченко с первым участием в заседании СГП ШОС

МИНСК, 16 окт — Sputnik. Российский премьер-министр Михаил Мишустин поздравил своего белорусского коллегу Романа Головченко с первым участием в заседании Совета глав правительств (СГП) государств ШОС.

Источник: Sputnik.by

Премьер России в рамках своего выступления на заседании направил поздравления Пакистану, который впервые председательствует в СГП ШОС. Мишустин также поблагодарил за оказанный теплый прием и работу по организации мероприятия.

«Также (хочу — Sputnik) поздравить своего коллегу, премьер-министра Республики Беларусь Романа Александровича Головченко с первым участием в заседании глав правительств ШОС», — сказал он.

Беларусь стала десятым членом ШОС на саммите, который прошел в Астане в июле. С 2010 года она являлась партнером организации по диалогу, а в 2015-м получила статус наблюдателя. Решение о начале вступления Беларуси в состав организации было подписано на саммите ШОС в Самарканде в 2023-м.

Сейчас ШОС объединяет в качестве членов 10 стран — Беларусь, Индию, Иран, Китай, Казахстан, Пакистан, Кыргызстан, Россию, Узбекистан и Таджикистан.

С ШОС на постоянной основе взаимодействуют два государства-наблюдателя — Монголия и Афганистан, а также 14 партнеров — Азербайджан, Бахрейн, Армения, Камбоджа, Египет, Кувейт, Катар, Мьянма, Мальдивы, Непал, Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

ШОС