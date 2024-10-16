В Петербурге маткапитал разрешат тратить на реконструкцию и ремонт таунхаусов

Как рассказала соавтор инициативы, депутат от «Единой России» Марина Макарова, закон разрешает тратить маткапитал на ремонт и реконструкцию ИЖС. «Вместе с тем немалое количество семей проживает в домах блокированной застройки, которые по действующему законодательству не попадают под определение объекта индивидуального жилищного строительства», — сказала Макарова. Соответственно, на ремонт и реконструкцию домов блокированной застройки тратить маткапитал нельзя по формальному признаку.
Депутат добавила, что на федеральном уровне уже существуют изменения, позволяющие направлять региональный маткапитал в том числе и на реконструкцию домов блокированной застройки. «И мы предлагаем синхронизировать наше петербургское законодательство с федеральным и разрешить им использовать региональный материнский капитал для реконструкции или капитального ремонта дома блокированной застройки», — уточнила парламентарий.
Макарова, ссылаясь на данные городского комитета по соцполитике, добавила, что с начала действия программы «петербургский» материнский капитал получила 71 тысяча семей.
Региональный маткапитал в Петербурге в 2024 году составляет 203,8 тысячи рублей. Ранее Заксобрание города расширило список того, на что можно тратить эти средства. В том числе их можно направлять на профессиональную переподготовку родителей, платные услуги и ДМС для детей.